Ранее сообщалось, что некоторые российские банки отказываются принимать маткапитал в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Правительство РФ рассмотрит проект постановления, которое должно урегулировать вопрос использования материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.Ранее сообщалось, что некоторые крупнейшие российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми. Кредитные организации объяснили это тем, что застройщики не готовы ждать, пока Пенсионный фонд РФ перечислит им средства маткапитала."Поскольку ПФР это заставить делать невозможно. Поэтому мы банкам написали акт, что они могут рассчитывать субсидию исходя из того, что материнский капитал еще не поступил, но уже поступит. То есть у нас есть 20% для первоначального взноса. Мы написали акт, что этот взнос уже есть, если материнский капитал заявлен. Это будет постановление правительства", - сказал Алексей Моисеев, чьи слова приводят РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В конце февраля 2019 года в послании Федеральному собранию президент заявил, что такой льготой воспользовалось всего 4,5 тысячи семей, и поручил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.