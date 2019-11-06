Резко похудевшую телеведущую Екатерину Стриженову поклонники облобызали с головы до ног. В комментариях они восхитились ее фигурой.

Резко похудевшую телеведущую Екатерину Стриженову поклонники облобызали с головы до ног. В комментариях они восхитились ее фигурой.Не секрет, что для сохранения роскошной фигуры звезды отечественного шоу-бизнеса не только занимаются в спортивном зале, но и придерживаются специальных диет. Точно также избавилась от лишнего веса и Екатерина. Ее поклонники видят невооруженным глазом, как расцвела их любимая 51-летняя знаменитость.На днях Стриженова выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, на котором позирует на фоне солнечного пейзажа. Подписчики пришли в восторг от фигуры звезды. Многие принялись выспрашивать секрет такого яркого преображения, которым знаменитость благосклонно поделилась."Катюша вы продолжаете худеть? Можно побольше о питании вашем и образе жизни! За месяц реально на 7 кг похудеть???" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), – спросила одна из поклонниц актрисы. Екатерина рассказала, что добиться значительных результатов можно при помощи специальной диеты."Я за полгода на кетодиете сбросила 12 кг и теперь стараюсь держать результат. А семь кг сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит, но я вам не советую, они вредные. Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят кг!" – поделилась знаменитость.4 Ноя 2019 в 8:33 PSTМногие поспешили выразить искренние восхищения: "С каждым днем все моложе и стройнее! Прям история Бенджамина Баттона!👏🤣", "Восхищаюсь Вами: стильная, умная, красивая, худенькая, как девочка !!! Будьте счастливы!", "Аааа! Какая худышка стала!", "Вот смотрю на вас, какая же вы хорошенькая Екатерина)".