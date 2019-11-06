Обладательница Оскара, 76-летняя французская актриса Катрин Денев госпитализирована во Франции. Она попала в больницу в ночь со вторника на среду, с 5 на 6 ноября.

Обладательница "Оскара", 76-летняя французская актриса Катрин Денев госпитализирована во Франции. Она попала в больницу в ночь со вторника на среду, с 5 на 6 ноября.Как сообщает газета Le Parisien, причиной недомогания артистки стала высокая загруженность по работе, так называемый "приступ усталости". С октября актриса снимается в картине De son vivant ("При жизни") режиссера Эмманюэль Берко.Известность Катрин Денев принес музыкальный фильм "Шербурские зонтики". После этого триумфа она снялась в картинах многих именитых режиссеров, в числе которых Роман Полански, Луис Буньюэль, Франсуа Трюффо, Франсуа Озон. В 1993 году Денев получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Индокитай".