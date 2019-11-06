Накануне глава администрации города встретился с официальной делегацией Бухарской области республики Узбекистан

Накануне глава администрации города Андрей Шохин провел встречу с официальной делегацией Бухарской области республики УзбекистанКак отметил Андрей Шохин, на этот раз переговоры носили практический характер. Наряду с вопросами создания узбекского логистического центра во Владимире, обсуждались инвестиционный потенциал городов и поставки в Узбекистан владимирской продукции, например высокотехнологичного оборудования для опреснения воды и подготовки питьевой воды для бухарского водоканала. Узбекские партнеры, в свою очередь, готовы снабжать Владимир фруктами и овощами, промышленными товарами, тканями и инновационными разработками,