Очередной семинар полицейские провели со старшеклассниками одной из школ.

В рамках акции «Нет ненависти и вражде», инициированной ГУПЭ МВД России, во Владимире сотрудники полиции во взаимодействии с представителями администрации провели семинар с учениками старших классов одной из городских школ.В ходе встречи правоохранители коснулись ключевых понятий и довели законодательные нормы, регламентирующие деятельность по борьбе с экстремизмом.Важной частью беседы стала безопасность в социальных сетях. Спикеры пояснили школьникам, чем может грозить распространение информации, призывающей к экстремистской деятельности и обратили внимание аудитории на необходимость быть внимательными, чтобы не попасть под влияние людей с радикальными взглядами. Также сотрудники полиции рассказали о том, что сегодня во Владимирской области в профилактике и выявлении противоправной деятельности по данному направлению помогают и представители добровольческих объединений.Школьники принимали активное участие в беседе, задавали вопросы.В завершение встречи ребятам вручили памятки с важной информацией, касающейся профилактики экстремизма.