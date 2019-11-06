В этом году кроме школьников, занятия смогут посещать и студенты.

Более 100 ребят из всех районов Владимирской области примут участие в 3-й сессии проекта "Школа юного законотворца". В этом году кроме школьников, занятия смогут посещать и студенты. Обучающий курс рассчитан на 16 лекций. Их будут проводить профессора Владимирского госуниверситета, депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания. За время обучения ребята должны разработать свою законотворческую инициативу, оценку которой даст экспертная комиссия. Проект проводится при поддержке фракции "Единая Россия" в областном парламенте. За три года в проекте приняли участие более 500 ребят.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Главная задача подготовить наших ребят к работе , к возможной их работе в органах государственной власти и в органах местного самоуправления. Потому что сегодня мы испытываем катастрофический дефицит кадров, именно управленцев».