Уже сейчас работы идут на 14 объектах

До конца 2019 года во Владимирской области планируется построить 20 ФАПов и 1 амбулаторию. Об этом на совещании в Белом доме сообщил Губернатор региона Владимир Сипягин.ФАПы будут построены в рамках реализации региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Уже сейчас работы идут на 14 из 21 объектов. 5 находятся в процессе заключения контрактов на строительство. Ещё два – в стадии конкурсных процедур.Владимир Сипягин призвал глав муниципалитетов организовать подъезды для обеспечения транспортной доступности при оказании медицинской помощи.