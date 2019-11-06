Мероприятия прошли в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Александровском районах в рамках акции «Я хочу жить!»
В регионе продолжается акция ГИБДД «Я хочу жить», направленная на привлечение внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
В рамках данных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений района.
Полицейские напомнили ученикам о правилах перехода проезжей части в зоне действия регулируемого и нерегулируемого пешеходных переходов. Были приведены примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы. При этом разъяснили ребятам, как стоит вести себя, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Отдельное внимание было уделено теме «Яркий пешеход!». Ребятам Госавтоинспекторы напомнили о том, что обезопасить себя от неприятных ситуаций на городских улицах и во дворах своих домов можно, если применять специальные светоотражающие элементы.
Во время мероприятий учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос дети получили подробные ответы.
После бесед и лекций школьникам показали мультфильмы и тематические видеоролики, наглядно демонстрирующие примеры трагических последствий нарушений правил дорожного движения.
Аналогичные мероприятия провели в Петушинском районе для воспитанников Покровского детского дома и общеобразовательных школ. Занятие для ребят прошло на базе «Лаборатории безопасности», а в Александровском районе сотрудники ГИБДД вручили водителям иллюстрированные письма-обращения юных участников дорожного движения со словами «Не гоните водители! Вы ведь тоже родители», «Сбавьте скорость», «Я хочу жить», «Водители будьте внимательны».