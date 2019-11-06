Мероприятия прошли в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Александровском районах в рамках акции «Я хочу жить!»

В регионе продолжается акция ГИБДД «Я хочу жить», направленная на привлечение внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.В рамках данных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений района.Полицейские напомнили ученикам о правилах перехода проезжей части в зоне действия регулируемого и нерегулируемого пешеходных переходов. Были приведены примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы. При этом разъяснили ребятам, как стоит вести себя, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Отдельное внимание было уделено теме «Яркий пешеход!». Ребятам Госавтоинспекторы напомнили о том, что обезопасить себя от неприятных ситуаций на городских улицах и во дворах своих домов можно, если применять специальные светоотражающие элементы.Во время мероприятий учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос дети получили подробные ответы.После бесед и лекций школьникам показали мультфильмы и тематические видеоролики, наглядно демонстрирующие примеры трагических последствий нарушений правил дорожного движения.Аналогичные мероприятия провели в Петушинском районе для воспитанников Покровского детского дома и общеобразовательных школ. Занятие для ребят прошло на базе «Лаборатории безопасности», а в Александровском районе сотрудники ГИБДД вручили водителям иллюстрированные письма-обращения юных участников дорожного движения со словами «Не гоните водители! Вы ведь тоже родители», «Сбавьте скорость», «Я хочу жить», «Водители будьте внимательны».