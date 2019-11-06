В Ростове-на-Дону отложено судебное заседание по делу Натальи Стришней — экс-супруги осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, из-за ее состояния здоровья. Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда города, фигурантка дела впала в кому.

В Ростове-на-Дону отложено судебное заседание по делу Натальи Стришней — экс-супруги осужденного члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза, из-за ее состояния здоровья.Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда города, фигурантка дела впала в кому, поэтому назначенное на 6 ноября судебное заседание предварительно отложено до 14 ноября, передает "Интерфакс".Стришнюю и ее брата Ивана Стришнего задержали 29 июня по подозрению в вымогательстве около 70 миллионов рублей.Следствие считает, что в 2010 году в составе банды Цапка она вместе с братом вымогала эти деньги у коммерсанта. По его заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".30 июня Стришняя была арестована до 23 августа, затем срок был продлен еще на шесть месяцев. Защита подозреваемой настаивала на том, чтобы ее отпустили под залог в связи с проблемами со здоровьем.В ноябре 2013-го Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений, которые он совершал в составе банды, которая действовала в станице Кущевской.Ее участниками были убиты 19 человек. Цеповязу дали 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Лидера банды Сергея Цапка признали виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних. В ноябре 2013-го он был осужден пожизненно, а июле 2014 года умер в медчасти СИЗО Краснодара, не дожив до вступления в силу решения суда.