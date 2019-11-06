Об итогах работы фракции за год, о законах и постановлениях, принятых за этот период.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2019-vyacheslav-kartuxin-zamestitel-sekretarya-vladimirskogo-regionalnogo-otdeleniya-partii-edinaya-rossiya.html" target="_blank">Вячеслав Картухин -заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии Единая Россия</a> - Об итогах работы фракции за год, о законах и постановлениях, принятых за этот период.
[url=https://33live.ru/novosti/06-11-2019-vyacheslav-kartuxin-zamestitel-sekretarya-vladimirskogo-regionalnogo-otdeleniya-partii-edinaya-rossiya.html]Вячеслав Картухин -заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии Единая Россия[/url] - Об итогах работы фракции за год, о законах и постановлениях, принятых за этот период.