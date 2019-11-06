Жители Санкт-Петербурга активно обсуждают в сети постаревшую елку без иголок, которую кто-то выкинул всего за два месяца до Нового года. Большинство пользователей сошлись во мнении, что ..

Жители Санкт-Петербурга активно обсуждают в сети "постаревшую" елку без иголок, которую кто-то выкинул всего за два месяца до Нового года.Большинство пользователей сошлись во мнении, что фотография елки сделала их день и зарядила хорошим настроением на всю неделю.Как передает , пост с фотографией набрал множество комментариев, в которых горожане шутили над тем, кто выкинул елку, и уже начали поздравлять друг друга с наступающим Новым годом. Пользователи удивлены, что владелец дерева все же не смог оставить ее до 31 декабря."Слабак, осталось-то всего 86 дней", – написал один из комментаторов.