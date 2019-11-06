06.11.2019

2019-11-06 12:40:41

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (41(9690) от 06 ноября 2019 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Ваша служба была и остаётся нужной людям, она опасна, трудна, но очень важна для каждого из нас. Читайте на странице 2.



ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

На заседании Совета руководителей территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе был рассмотрен ряд вопросов, относящихся к компетенции Окружного совета под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. Читайте на странице 2.



ГЛАВНОЕ ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННЫМ

«Всё течёт, всё меняется», — в справедливости этого высказывания, принадлежащего древнегреческому философу Гераклиту из Эфеса, можно было ещё раз убедиться во время учебно-методического сбора с руководителями подразделений столичного главка. Впрочем, всё по-порядку… Продолжение на странице 2.



В ТИХОМ РАЙОНЕ

В Богородском я живу уже много лет. За всё это время ни разу не сталкивалась здесь с чем-либо криминальным. Теперь же решила посмотреть на район с другой стороны. Вместе с фотокорреспондентом мы отправились на очередное дежурство автопатруля, обслуживающего эту территорию. Читайте на странице 3.



С ОПОРОЙ НА ТОВАРИЩЕЙ

В день, когда сотрудники уголовного розыска принимали поздравления по случаю своего профессионального праздника, мне довелось переброситься парой слов с начальником отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Западному административному округу полковником полиции Александром ЧУБАРКИНЫМ. Читайте на странице 3.



ПРИТЯЖЕНИЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХА»

В Москве, на ВДНХ — главной выставочной площадке нашей страны, состоялся «Интерполитех—2019». На этой традиционной Международной выставке средств обеспечения безопасности государства, проведённой уже в 23-й раз, были продемонстрированы передовые образцы вооружения и специальной техники, а также представлены актуальные разработки и инновационные решения по данному комплексному направлению, в том числе в области правоохраны. Подробности читайте на страницe 4.



ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЖИТЬ

Полицейская работа — трудная и опасная. Борьба с преступностью, утверждение законности иногда ведут к жертвам. Подтверждение тому — 379 погибших сотрудников, чьи имена занесены на Доску памяти столичного главка полиции. Читайте на странице 5.



«ВЫ ЧЕСТНО СЛУЖИЛИ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ»

Накануне профессионального праздника полицейских Управление внутренних дел по Западному административному округу столицы пригласило на встречу, ставшую уже традиционной, ветеранов службы. Читайте на странице 5.



ТУРНИРУ БЫТЬ ВЕЧНО

Эта традиция родилась более двух десятков лет назад. С тех пор в Москве ежегодно при поддержке Благотворительного фонда «Петровка, 38» проводится турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Героя России старшего сержанта милиции Антона Фарелюка. Читайте на странице 6.



ЛИГА МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В октябре стартовал отборочный чемпионат профессионального мастерства среди студентов по стандартам международной программы Worldskills Russia. Соревнования по компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» будут проходить в стенах столичного колледжа полиции. Читайте на странице 7.



ШЛА ДИВИЗИЯ ВПЕРЁД...

1984 год стал в истории Московского уголовного розыска памятным благодаря раскрытию самого громкого преступления — вооруженного налёта на инкассаторов в Москве вечером 7 декабря у магазина «Обувь». Налётчики тяжело ранили двух инкассаторов и водителя и завладели сумкой, в которой лежало 250 тысяч рублей. Но было в том году совершено ещё более тяжкое преступление. Продолжение на странице 7.



В КАДРЕ ... И ЗА КАДРОМ

На экране загорается логотип «Петровка, 38». И старейшая программа криминальных новостей Российского телевидения (более 20 лет на телеканале ТВЦ!) подводит, если можно так выразиться, правоохранительный итог прожитым 24 часам. А в субботу — ещё и итог всей недели! Но это в кадре. А что происходит за кадром? Читайте на странице 8.



УДАЧА ПРИХОДИТ К РОМАНТИКАМ

Накануне 70­летнего юбилея корреспондент «Петровки, 38» встретился с заслуженным ветераном МУРа полковником милиции Валерием Тихоновичем БОБРЯШОВЫМ. Он — профессионал высочайшего класса, в его биографии немало ярких страниц. Продолжение на странице 9.



ЗАКАЛЁННЫЙ ВОЙНОЙ

Участнику битвы на Курской дуге, майору милиции в отставке Василию Андреевичу ФОМИНУ уже 98 лет. Сложно поверить, что за плечами этого доброго, улыбчивого человека немало тяжёлых событий. Подробности читайте на странице 9.



МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ… МОЖНО

Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, накануне профессионального праздника полицейских встретились… в «Эпицентре мира». Так называлось представление, которое дети и взрослые посмотрели под куполом Большого Московского государственного цирка. Читайте на странице 10.



МОЛЧАЛИВЫЙ, СДЕРЖАННЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ

«Двойной оклад, тройная смерть» — так назывался материал, опубликованный в газете «Петровка, 38», посвящённый ветерану столичного главка, Герою Советского Союза, капитану внутренней службы Петру Алдуненкову (№ 29, 2019 г.). На эту публикацию откликнулась Евгения Крикунова, внучка Петра Ефимовича, которая сообщила нам подробности жизни героя в послевоенные годы. Продолжение на странице 11.



ИСТОРИЮ ХРАНИМ

Вышла в свет книга «99-е отделение милиции города Москвы. Летопись». Не скроем, что это поистине титанический труд автора — полковника милиции Павла ЖАРЁНОВА, который некоторое время фактически жил в редакции газеты «Петровка, 38», работая с архивными подшивками и упорно отыскивая в них любые упоминания по необходимой теме. Читайте на странице 11.



«НА ПЕТРОВКЕ ДНЕВАЛИ И НОЧЕВАЛИ»

Автор воспоминаний, которые, кстати, публикуются впервые, полковник милиции Георгий Тыльнер — легендарный сыщик, заместитель начальника Московского уголовного розыска. Георгий Фёдорович пришёл в правоохранительные органы молодым парнем ещё в 1917 году и всю свою жизнь посвятил служению закону. За долгие годы у него выработалась своя манера расследования преступлений. Читайте на странице 12.



ЧТО СКРЫВАЛ ИНСПЕКТОР ШАРОМЕНТОВ

«Петровка, 38» в материале «Ген МУРа, или Судеб причудливая вязь» (№ 36, 2019 г.) рассказала о семье Шароментовых, которая самым тесным образом связана с историей столичной полиции, в частности Московского уголовного розыска. Родоначальник этой династии правоохранителей Лука Шароментов служил ещё в «первом призыве» муровцев. Читайте на странице 13.



ФИЛЬМ — ПОСОБИЕ ДЛЯ СЫЩИКОВ

Такого наплыва журналистов, представителей телеканалов давно не видел экспозиционный зал МУРа. Это и понятно: мероприятие посвящено 40­летию экранизации культового многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя». Читайте на странице 14.



«НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО» ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРА ФЁДОРА ТОЛЯ

После пяти лет службы в должности московского обер­полицмейстера (1785—1790) имя графа Конрада Фридриха фон Толя (1749—1821), которого в гостеприимной России звали Фёдором Николаевичем, было вписано в историю отечественной полиции. Он стал одним из самых влиятельных людей своего времени. Продолжение на странице 14.



В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошел юбилейный концерт заслуженного артиста УССР Игоря Артамонова. Поздравить певца с 65-летием приехали давние знакомые, коллеги, творческие коллективы. Концертную программу назвали соответствующе — «Я друзей соберу…» Читайте на странице 15.



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