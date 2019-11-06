Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в лице главы комитета по соответствию Джонатана Тейлора признало, что Россия дала ответы на все интересующие экспертов вопросы. WADA интересовали данные Московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в лице главы комитета по соответствию Джонатана Тейлора признало, что Россия дала ответы на все интересующие экспертов вопросы. WADA интересовали данные Московской антидопинговой лаборатории."Да, российская сторона предоставила ответы на 31 вопрос и теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в деталях, — цитирует Тейлора РИА Новости. – Они отчитаются перед нами после встречи с российскими экспертами на следующей неделе"."Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами России, и сообщат свое мнение в комитет по соответствию. Действительно, ответы на все интересующие нас вопросы получены. Просто возникли дополнительные вопросы, которые требуют некоторых разъяснений".Напомним, что накануне немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил о том, что Россия дала ответы только на 23 вопроса от экспертов WADA.