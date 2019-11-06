Недавние резкие высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко могут быть связаны с тем, что Минск так и не получил от Москвы льготы на энергоносители. Батька хочет получать бонусы от интеграции, но при этом сохранить независимость. Но кормить Батьку в Кремле желающих все меньше.
Недавние резкие высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко могут быть связаны с тем, что Минск так и не получил от Москвы льготы на энергоносители. Батька хочет получать бонусы от интеграции, но при этом сохранить независимость. Но кормить Батьку в Кремле желающих все меньше.
Для белорусской экономики наступают сложные времена.
Парламент республики начал рассматривать проект бюджета на следующий год.
Впервые за долгие годы главный финансовый документ страны принимается без учета
экономической помощи со стороны России, отмечает "Независимая
газета".
Это не единственная проблема. Судя по проекту бюджета,
заключенное в 2014 году Соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере продлено
не будет. По его условиям, Белоруссия в качестве компенсации за подорожание
газа будет получать таможенные пошлины от экспорта шести миллионов тонн нефти.
, вероятно, рассчитывал на продление соглашения. Но
спонсировать многовекторный белорусский режим в Москве желающих, по всей
видимости, не осталось.
Минску предстоит затянуть пояса. Заткнуть образовавшиеся
дыры за счет бюджетных средств не получится. К тому же нужно платить по
долговым обязательствам, 98% которых номинированы в иностранной валюте. В
следующем году предстоит выплатить 3,7 миллиарда долларов.
Когда Лукашенко просит новый кредит.
— Свабодка (@svabodka)
В конце февраля попросил у России новый кредит на
покрытие долга. За красивые глаза и братские слова Москва предоставлять
очередной займ отказалась. Министр финансов Антон Силуанов недвусмысленно
заявил, что выдача кредит зависит от движения Минска по пути интеграции.