Недавние резкие высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко могут быть связаны с тем, что Минск так и не получил от Москвы льготы на энергоносители. Батька хочет получать бонусы от интеграции, но при этом сохранить независимость. Но кормить Батьку в Кремле желающих все меньше.

Недавние резкие высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко могут быть связаны с тем, что Минск так и не получил от Москвы льготы на энергоносители. Батька хочет получать бонусы от интеграции, но при этом сохранить независимость. Но кормить Батьку в Кремле желающих все меньше.Для белорусской экономики наступают сложные времена.Парламент республики начал рассматривать проект бюджета на следующий год.Впервые за долгие годы главный финансовый документ страны принимается без учетаэкономической помощи со стороны России, отмечает "Независимаягазета".Это не единственная проблема. Судя по проекту бюджета,заключенное в 2014 году Соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере продленоне будет. По его условиям, Белоруссия в качестве компенсации за подорожаниегаза будет получать таможенные пошлины от экспорта шести миллионов тонн нефти., вероятно, рассчитывал на продление соглашения. Носпонсировать многовекторный белорусский режим в Москве желающих, по всейвидимости, не осталось.Минску предстоит затянуть пояса. Заткнуть образовавшиесядыры за счет бюджетных средств не получится. К тому же нужно платить подолговым обязательствам, 98% которых номинированы в иностранной валюте. Вследующем году предстоит выплатить 3,7 миллиарда долларов.Когда Лукашенко просит новый кредит.— Свабодка (@svabodka)В конце февраля попросил у России новый кредит напокрытие долга. За красивые глаза и братские слова Москва предоставлятьочередной займ отказалась. Министр финансов Антон Силуанов недвусмысленнозаявил, что выдача кредит зависит от движения Минска по пути интеграции.