Наташа Королева дала откровенное интервью. Певица рассказала, как из-за секс-скандала, разгоревшегося в Сети, потеряла ребенка.

Наташа Королева дала откровенное интервью. Певицарассказала, как из-за секс-скандала, разгоревшегося в Сети, потеряла ребенка.В 2015 году Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко оказалисьв непростой ситуации. Фотографии интимного содержания, на которых были певица иее муж, стали общедоступны. Звезд обвинили в распространении порнографии. Вэфире ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" Королева рассказала, как на самом деле личные кадры попали в Интернет."Там было две волныэтой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. Попочте начали приходить письма", – вспомнила Наталья.За фотографии злоумышленники попросили у Королевой и Глушко стотысяч долларов. Звезды платить отказались. Не добившись желаемого, преступникипродали кадры популярному печатному изданию всего за пять тысяч долларов.После того, как пресса обнародовала интимные снимки, звезднаячета обратилась в суд. Фемида стала на сторону Королевой и Глушко. Изданиевыплатило знаменитостям "смешную" компенсацию – 50 тысяч рублей.По словам Королевой, она тяжело переживала секс-скандал. Из-застресса у артистки начались проблемы со здоровьем. Звезда долго лечилась, посещалапсихотерапевта."Как только мы выиграли все эти суды пошла вторая волна. Тутвышел на арену товарищ Милонов (ДепутатГосударственной думы Виталий Милонов – здесь и далее прим. ред.)",– продолжила повествование артистка.27 Сен 2019 в 12:17 PDTПо словам Наташи Королевой, Виталий Милонов вспомнил оскандальных снимках через три года после их обнародования. Депутат, неразобравшись, начал травить звезду через СМИ, предлагал лишить ее звания Заслуженнойартистки якобы за разврат."А в это время я нахожусь в положении. И вот тот нерожденныйребенок – он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили… Я оченьтяжело это пережила… (Сдерживает слезы) Это было трудное испытание, трудноеочень… Особенно для меня, остальные как-то полегче", – поделилась НаташаКоролева.Вокалистка сообщила, что находилась тогда на третьем месяце.Поначалу прогнозы врачей были очень позитивными."Когда все хорошо, уже бьется сердце. Столько лет мы шли ктому, чтобы… Хотелось всегда второго ребенка. Что мы только не делали: я иподсаживала – не получалось, трубы там смотрели, чистили – вроде бы всенормально, но не происходит. И, вдруг, вот оно, само по себе! Не ждали, негадали, само по себе такое счастье! И он меня смотрит (врач) и я по его взглядувижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось", – поведалаНаташа Королева.