Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о совершенных информационных ошибках ведомства, за которые пришлось извиниться. По словам российского дипломата, МИД является политическим ведомством, которое дает политические оценки. Это никаким образом не снимает с него ответственности за предоставляемую фактуру

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о совершенных информационных ошибках ведомства, за которые пришлось извиниться.По словам российского дипломата, МИД является политическим ведомством, которое дает политические оценки. Это никаким образом не снимает с него ответственности за предоставляемую фактуру, заявила Мария Захарова во время конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".Представитель МИД рассказала, что когда ведомство совершает ошибку, оно извиняется за нее и публикует соответствующее подтверждение. Впервые это случилось, когда глава ведомства Серей Лавров в ходе пресс-конференции процитировал якобы отрывок из статьи журналиста Данилы Гальперовича, думая, что цитирование происходит действительно из его публикации, но на самом деле такого в материале не было, а авторство было указано. Впоследствии Захаровой написал Гальперович и сказал, что его процитировали ошибочно. Затем представитель МИД написала целый пост и принесла извинения.Также Мария Захарова рассказала об истории с комиссаром Совета Европы Дуней Миятович, сообщает РИА Новости. Тогда представитель МИД во время брифинга публично заявила, что ей не дали визу "по-моему, на Украину куда-то". Комиссар тут же это опровергла, а Захарова призналась, что ведомство допустило ошибку.Российский политик также припомнила случай, произошедший на российском телевидении. Мария Захарова перепутала снимок посещения лидера "Аль-Каиды" (запрещена в России) Усамы бен Ладена Белого дома с посещением делегации талибов. По ее словам, она пришла туда же через две недели, позвонила телеведущему Евгению Попову, объяснила ситуацию. Захарова отметила, что ведомство поправляет себя регулярно и считает, что это абсолютно нормально.