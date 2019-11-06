Британские ученые выяснили, что курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии. Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает выработку серотонина и ..

Британские ученые выяснили, что курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии. Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает выработку серотонина и дофамина.В исследовании отмечается, что именно эти молекулы участвуют в развитии душевных расстройств. Кроме того, британцы с никотиновой зависимостью в два раза чаще становились шизофрениками и приобретали хроническую депрессию в отличие от некурящих, сообщает.