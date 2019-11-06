...нас просто сослали в гетто... По большому счету, у нас нет ничего...

С тех пор, как им была выделена земля в микрорайоне имени Чкалова, у многих уже дети успели вырасти, так и не дождавшись обещанной инфраструктуры.- Некоторые там вон колодцы ещё открытые, насколько я знаю, были - пойдите, посмотрите.- Класс, для детей-то.- Да здесь вообще прям раздолье!Ольга говорит о своих проблемах с юмором. Большую их часть удалось решить - небыстро, непросто и с помощью горпрокуратуры. Заново размежевать землю, провести часть коммуникаций, отвоевывая свои права на каждом шагу. Пример её семьи тут хороший, но единственный. Всё это поле ещё в 2013-м году было передано многодетным семьям, чтобы они могли построить жильё на своих восьми сотках. Власти обещали "всё включено", а на деле - многие собственники земли уже отчаялись ждать милостей от городской администрации и продают свои участки.Вадим Никонов: "Меня устраивает цена земли, потому что в городе я не сумею взять за такую цену землю."Здесь должны были быть садик, школа, бизнес-центр и поликлиника. А по факту - даже дороги путной нет, чтобы до ближайшей больницы добраться. Зимой не чистят, осенью - распутица. Власти обещают построить дорогу на следующий год. И так каждый год. Привезли только асфальтовой крошки. Владельцы участков сами наняли грейдер, чтобы её укатать.Ольга Чабанович, многодетная мама, владелица участка в мкр. Чкаловский: "А если учесть, что здесь все многодетные, а это минимум в одной семье три ребенка, то нас просто сослали в гетто в какое-то. По большому счету, у нас нет ничего. Скорая сюда не едет особо, такси здесь берется втридорога, потому что нет дороги. Ну, а дети в школу - как хотите."Газ дали только в конце прошлого года. На этой улице. На другой тоже обещают, но в течение трёх лет. Владельцам участков самим приходится ходить по снабжающим организациям, самостоятельно договариваться о подведении и подключении комуникаций, платить. Воду с канализацией тоже обещают - в течение трех лет.Вадим Никонов: "Были проблемы с подачей воды и газа. Сейчас вот на нашей линии это всё есть. Осталось только оплатить, подключиться."Глава Коврова Юрий Морозов комментировать ситуацию отказался. Скорее всего, это связано с тем, что многодетным землю в чистом поле выделили ещё до его прихода к руководству. Тем временем, нарушения зафиксировала прокуратура. Городской прокурор обратился с исками в суд.Екатерина Максимова, Александр Чернышев. "Вести - Владимир"