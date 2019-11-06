Знаменитая телеведущая американского канала WREG известна своими выдающимися формами. Из-за них женщина регулярно подвергается нападкам, однако она доказала, что способна за себя постоять.

Знаменитая телеведущая американского канала WREG известна своими "выдающимися" формами. Из-за них женщина регулярно подвергается нападкам, однако она доказала, что способна за себя постоять.На личной странице в социальной сети "Фейсбук" знаменитость рассказала, что совсем недавно к ней подошел незнакомец с целью обидеть телеведущую. Мужчина сказал, что якобы Нина выглядит совершенно необъятной во время трансляции ее выпуска новостей.Харрельсон уже рассказывала, что часто получает в свой адрес нелицеприятные комментарии, однако в этот раз терпение медиа-персоны лопнуло. Она опубликовала пост, где разнесла обидчика в пух и прах. По ее словам, журналисты не обязаны иметь модельные параметры, чтобы состояться в своей профессиональной деятельности."Журналисты – не модели. И я могу заверить вас, что никто из нас не желает слышать ваше мнение о наших телах" (Здесь и далее перевод с английского, авторская пунктуация сохранена – прим.ред.), – резко Нина. Она также отметила, что зачастую таким выплескам негатива подвергаются только ее коллеги женского пола. К мужчинам, почему-то, считается, что такое отношение недопустимо.Харрельсон отметила, что после девяти лет работы на телевидении она уже не так сильно обращает на злопыхателей внимание. Тем не менее, ей жаль, что молодые девушки, приходя работать в новостной формат, часто подвергаются критике за те или иные отклонения в фигуре, которые якобы не соответствуют общепринятым стандартам.В свою очередь пользователи соцсети поддержали знаменитую телеведущую. Они назвали ее сильной женщиной, отлично выразившей всеобщее мнение. Кроме того, многие из комментаторов с изрядной долей неприязни высказали свою точку зрения о бестактном незнакомце, который позволил себе оскорбить знаменитость.