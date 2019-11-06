Специалисты назвали пять напитков, которые способны помочь людям, страдающих от бессонницы, без применения лекарств. хорошо помогают заснуть напитки на основе молока и растительных ..

Специалисты назвали пять напитков, которые способны помочь людям, страдающих от бессонницы, без применения лекарств.хорошо помогают заснуть напитки на основе молока и растительных компонентов.По данным , неплохо помогает вишневый сок. Особенно вишни кислых сортов, так как там высокое содержание триптофана, который помогает с засыпанием. Его можно пить по две чашки в день.У чая с ромашкой также много полезных свойств, среди которых и улучшения качества сна.Помимо этого, для хорошего сна также помогут чай с валерианой и теплое молоко.Кроме того, от бессонницы может спасти и так называемое “золотое” молоко. Туда добавляется куркума. Одна чайная ложка на половину чашки молока. Кроме специи туда кладется кусочек имбиря и чайная ложка меда.