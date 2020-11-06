41 медик региона уже прошёл первые тестовые испытания прививки.

Во Владимирской области от коронавируса привили 41 медика. Как сообщает директор департамента здравоохранения региона Елена Утёмова, почти все перенесли без проблем. Только у одного специалиста процесс сопровождался поднятием температуры до 39 градусов.Вторая стадия вакцинации уже началась. Из 41 привитого 11 уже получили вторую дозу препарата.«Скоро в область поступит партия из 1100 доз вакцины», - отметила Елена Утёмова.Медикаменты доставляются в замороженном виде. Хранятся при температуре минус 20 градусов.«Теперь необходимо определить учреждения, в которых есть свободные фармацевтические холодильники. В них вакцина и будет поставляться», - резюмировала она.