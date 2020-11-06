Объединение талантов. Владимирское отделение Союза художников отмечает 75-летие со дня основания. В честь этого события открылась Областная юбилейная выставка. В экспозиции работы 147

Объединение талантов. Владимирское отделение Союза художников отмечает 75-летие со дня основания. В честь этого события открылась Областная юбилейная выставка. В экспозиции работы 147 авторов – начинающих, прославленных и тех, кто ушёл из жизни, но продолжается в своих произведениях. Работы для выставки отбирали на специальном выставкоме. Сами художники рассказывают – членство в Союзе стимулирует работать активнее.