Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав инвалида с требованием о взыскании с лечебного учреждения и департамента здравоохранения администрации Владимирской области денежных средств, затраченных на лечение.

Прокуратура Судогодского района провела проверку по обращению местного жителя по факту отказа в обеспечении лекарственными средствами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.В июле 2020 года инвалиду I группы поставлен диагноз «первичный рак печени». Врачи рекомендовали ему препарат «Сорафениб», являющийся для пациента жизненно важным.На момент назначения ему лекарства заявка местной больницы была уже сформирована. Лекарства мужчина вынужден был покупать за свой счёт. На медикаменты он потратил 43 000 рублей.Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав инвалида с требованием о взыскании с лечебного учреждения и департамента здравоохранения администрации Владимирской области денежных средств, затраченных на лечение в указанном выше размере.Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.