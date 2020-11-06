Выбор редакции - компас в море новостей!

Выбор редакции - компас в море новостей!НЕ ДО ИГР Во Владимирской области продлили запрет на работу детских центров до 29 ноябряЗОЛОТОНОСНЫЙ МУСОР Незаконная свалка во Владимирской области приносила сверхдоходыТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ В Гусь-Хрустальном районе мальчик не может получить инвалидную коляску03 ПЛЮС 3 На станции скорой помощи во Владимире сформируют еще три дополнительные бригады https://vladtv.ru/society/116767/НАЗЛО РЕКОРДАМ Общественники обсудили проект будущего Дворца спорта во Владимире