В районе первого километра МКАД на внешней стороне дороги фура врезалась в отбойник со стороны обочины, передает сетевое издание . Причины произошедшего устанавливаются. Из-за аварии ..
<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2020-fura-vrezalas-v-otbojnik-na-mkade.html" target="_blank">Фура врезалась в отбойник на МКАДе</a> - В районе первого километра МКАД на внешней стороне дороги фура врезалась в отбойник со стороны обочины, передает сетевое издание . Причины произошедшего устанавливаются. Из-за аварии ..
[url=https://33live.ru/novosti/06-11-2020-fura-vrezalas-v-otbojnik-na-mkade.html]Фура врезалась в отбойник на МКАДе[/url] - В районе первого километра МКАД на внешней стороне дороги фура врезалась в отбойник со стороны обочины, передает сетевое издание . Причины произошедшего устанавливаются. Из-за аварии ..