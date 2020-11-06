В случае ухудшения ситуации с ковидом может быть издан приказ о переходе на смешанную систему обучения.

Ранее мы сообщали, что студентов Владимирского государственного университета . Это вид обучения, при котором часть занятий проходит очно, а часть «на удалёнке».На этой неделе из ВлГУ пришли тревожные вести, якобы, коронавирусом заболела часть преподавательского состава. Редакция «АиФ Владимир» попросила пресс-службу университета прокомментировать ситуацию с COVID-19 в учебном заведении.«На 5 ноября случаи заболевания подтверждены у 15 студентов и у 6 сотрудников, что составляет 0,1% очников. Группы, где есть контакты с инфицированными коронавирусом, переводятся на дистант. Сейчас это 850 учащихся, что составляет 8% от их общей численности», - пояснила начальник отдела по связям с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай.Стоит отметить, что в цифру 850 входят и иностранные студенты, которые по объективным причинам не смогли вернуться в университет. Они проходят обучение дистанционно.«В общежитиях не проживает ни одного студента с диагнозом ковид. Все они находятся дома», - добавили в пресс-службе ВлГУ.Руководство ВУЗа ежедневно мониторит ситуацию со второй волной пандемии. В случае её ухудшения может быть издан приказ о переходе на смешанную систему обучения. Расписание для неё подготовлено.