Коронавирус в России сегодня продолжает распространяться скачкообразным образом. Позавчера число новых заражений после долгого застоя подскочило почти до 20 тысяч человек, сегодня же заболели на порядка 300 человек меньше.

Коронавирус в России сегодня продолжает распространяться скачкообразным образом. Позавчера число новых заражений после долгого застоя подскочило почти до 20 тысяч человек, сегодня же заболели на порядка 300 человек меньше.Несмотря на то, что наиболее напряженная ситуация сохраняется в Москве, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не намерен вводить в городе жесткий карантин, подобный тому, что был весной. В эфире одного из федеральных телеканалов он заверил, что система здравоохранения справляется с текущими задачами.Однако в других регионах России дела обстоят хуже. Во время консилиума по вопросам COVID-19 эксперт по терапии Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина заявила, что отечественная система здравоохранения испытывает перегрузку. По словам Драпкиной, стране ощутимо не хватает врачей, занимающихся лечением больных коронавирусом.Также в Минздраве назвали основной и самый частый симптом заражения коронавирусом в России сегодня. По мнению экспертов, чаще всего у пациентов наблюдается повышенная температура тела – около 37,5 градусов. При этом кашель встречается менее чем у половины заболевших.Коронавирус в МосквеЗаболели –450 436Умерли –7 071Выздоровели –329 201Коронавирус в РоссииЗаболели –1 712 858Умерли –29 509Выздоровели –1 279 169Коронавирус в миреЗаболели –48 090 690Умерли –1 225 202Выздоровели –31 889 030