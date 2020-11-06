Пандемия коронавируса в России не отступает. Оперативный штаб в пятницу отчитался о новых случаях в 85 регионах страны.

Пандемия коронавируса в России не отступает. Оперативный штаб в пятницу отчитался о новых случаях в 85 регионах страны.За прошедший день диагноз поставили 20 582 россиянам. У 25,7% из них нет клинических проявлений болезни. Выздоровели и выписались из медучреждений 16 955 человек, скончались 378 граждан.Большинство случаев зарегистрировали в Москве – 6 253. За столицей следует Санкт-Петербург с 1 171 новым случаем. Тройку замыкает Московская область, где выявили 605 инфицированных.Также непростая ситуация с распространением COVID-19 складывается в Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Свердловской, Воронежской областях, Красноярском крае и Республике Коми.Всего в стране зафиксировали 1,73 миллиона случаев заражения опасной инфекцией. Победили недуг 1,29 миллиона россиян. Жертвами коронавируса стали 29 тысяч пациентов, уточнили представители оперштаба в телеграм-канале.Отметим, что система здравоохранения в некоторых регионах испытывает максимальную нагрузку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что заполненность коек составляет около 90%.С 28 октября ношение медицинской маски в общественных местах стало обязательным. Средства защиты нужно носить в транспорте, магазине, лифте, на парковке и других местах массового скопления людей.Власти страны не планируют вводить жесткий карантин из-за пандемии. В противном случае это может сильно ударить по экономике. Меры по борьбе с коронавирусом в России точечные.