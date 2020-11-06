Им стал Сергей Шевченко.

Пресс-служба администрации Владимирской области подтвердила, что заместитель губернатора Владимирской Сергей Шевченко заразился Covid-19. Сообщается, что он лечится амбулаторно.«Работает дистанционно, на связи с главой региона, со всеми руководителями департаментов и специалистами. Документы он подписывает электронной подписью. Социальный блок работает в штатном режиме», - добавила пресс-секретарь Владимира Сипягина - Ольга Петрова.Добавим, что ранее коронавирус диагностировали у двух других замов – Александра Ремиги и Романа Годунина.