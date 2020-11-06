Представившись предпринимателем, ковровчанин подал в администрацию документы на грант для открытия бизнеса. Мужчина получил на эти цели 300 000 рублей.

Представившись предпринимателем, ковровчанин подал в администрацию документы на грант для открытия бизнеса. Мужчина получил на эти цели 300 000 рублей.Чиновников он уверял, что планирует открыть точку общепита в одном из городских киосков, но в результате все деньги потратил на собственные нужды.Теперь лже-бизнесмену грозит до 6 лет тюрьмы. Его подозревают в мошенничестве.Вину свою горе-коммерсант не признал.Дело передано в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения по существу.