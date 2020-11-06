Закон об увеличении показателя на 342 рубля подписал губернатор Владимир Сипягин.

В 2021 году во Владимирской области ежемесячная выплата малоимущем многодетным семьям с детьми до трёх лет составит 9588 рублей. Закон об увеличении показателя на 342 рубля подписал губернатор Владимир Сипягин.«За основу брались цифры 2020 года, скорректированные на прогноз индекса потребительских цен по стране», - уточнили в департаменте труда и занятости населения.Выплату вправе получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает 25033 рубля.На 1 октября эту выплату получили 8027 семей на 11645 детей.