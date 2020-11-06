Осталось провести публичные слушания и подписать соглашение.

Департамент здравоохранения региона планирует в срок до 15 декабря провести общественные слушания по строительству и реконструкции больниц в городах, где проживает меньше 50 000 человек.Владимирская область согласовала программу модернизации объектов первичной помощи с Миндзравом. За три года из федерального бюджета на эти капитальный ремонт медучреждений, строительство новых объектов, реконструкцию старых выделят около 3 млрд рублей.«Поликлиника в Струнине включена в неё. После проведения общественных слушаний, программа будет считаться сформированной, что даст возможность подписать соглашение с министерством по выделению денег», - прокомментировала ситуацию директор депздрава региона Елена Утёмова.В 2019 году выяснилось, что струнинская поликлиника не соответствует стандартам. Получено заключение, что и для ремонта она непригодна.Теперь в городе планируют построить новое здание для медучреждения, в которую переведут медицинские службы, располагавшиеся в ветхом здании 1928 года постройки. Напомним, что сейчас медики временно размещены в одном из отремонтированных корпусов Струнинской больницы.