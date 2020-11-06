Дополнительно будет сформировано как минимум три бригады.

В регионе на базе поликлиник создаются амбулаторные центры помощи ковидным пациентам. В течение ближайшей недели откроется дистанционный консультативный центр, который возьмёт под динамическое наблюдение пациентов, проходящих лечение от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях.Сейчас, в связи с огромной нагрузкой на скорую помощь, мы не успеваем обслужить их в регламентные сроки.Как только у нас будут сформированы в полной мере амбулаторные центры помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, там будет достаточное количество бригад и часть вызовов мы будем перемаршрутизировать именно на «неотложку». - подчеркнула директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Дополнительно будет сформировано как минимум три бригады.Кроме того,для укрепления материально-технической базы выделено 50 миллионов рублей для обеспечения подводки кислорода в стационарах, приобретения необходимого оборудования для палат интенсивной терапии.