По телефону пенсионерке сообщили, что у нее серьезное заболевание и ей необходимо приобрести дорогостоящее лекарство...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 37-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В полицию поступило заявление от 72-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся якобы сотрудником поликлиники. Она сообщила, что у пенсионерки серьезное заболевание и ей необходимо приобрести дорогостоящее лекарство. Заявительница согласилась. Спустя некоторое время к ней приехал мужчина и передал «лекарство», за которое потерпевшая заплатила 1 миллион рублей. Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Можайском шоссе.Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности и установлению и задержанию возможных соучастников правонарушения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93