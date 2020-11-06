По телефону пенсионерке сообщили, что у нее серьезное заболевание и ей необходимо приобрести дорогостоящее лекарство...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 37-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.
В полицию поступило заявление от 72-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся якобы сотрудником поликлиники. Она сообщила, что у пенсионерки серьезное заболевание и ей необходимо приобрести дорогостоящее лекарство. Заявительница согласилась. Спустя некоторое время к ней приехал мужчина и передал «лекарство», за которое потерпевшая заплатила 1 миллион рублей. Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Можайском шоссе.
Следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности и установлению и задержанию возможных соучастников правонарушения.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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