При этом четыре жителя региона скончались.

Ранее мы сообщали, что по данным на 6 ноября в регионе При этом четыре жителя региона скончались.В разрезе муниципалитетов ситуация выглядит так: 19 cлучаев во Владимире, 10 в Муромском, 10 в Ковровском, 9 в Петушинском, 8 в Вязниковском, 7 в Гусь-Хрустальном, 7 в Александровском, 7 в Юрьев-Польском, 6 в Кольчугинском районах, 6 в городе Радужный, в Камешковском, 5 в Суздальском, 4 в Гороховкцком, 3 в Собинском, 1 в Меленковском, 1 в Селивановском районах. Всего на территории Владимирской области поставили 10 234 диагноза коронавирус.За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах.