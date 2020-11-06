Хождение по мукам. Именно так Анастасия Кузнецова описывает свою историю с получением необходимых для ее ребенка жизненно важных лекарств. У 8-летней Даши тяжелые заболевания. Ей необходим

Хождение по мукам. Именно так Анастасия Кузнецова описывает свою историю с получением необходимых для ее ребенка жизненно важных лекарств. У 8-летней Даши тяжелые заболевания. Ей необходим редкий медикамент. В России он не запрещен, но и не зарегистрирован – рассказывает мама. Поэтому препарат завозят из-за границы. При этом оформлением бумаг на его получение должны заниматься неврологи.