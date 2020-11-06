За незаконное извлечение дохода в особо крупном размере пытавшийся опротестовать приговор Гусь-Хрустального суда виновный оштрафован на 400 000 рублей.

За незаконное извлечение дохода в особо крупном размере пытавшийся опротестовать приговор Гусь-Хрустального суда виновный оштрафован на 400 000 рублей.Установлено, что он, являясь фактическим руководителем ООО «СпецТехАвто», создал и зарегистрировал ООО «СПЕЦТЕХАВТО» и ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный».В августе 2014 годаООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» под предлогом осуществления инвестиционной деятельности и в качестве регионального оператора по обращению с отходами, должно было взять на себя обязательства по сбору, вывозу и передаче на размещение отходов. И дальнейшую их поставку на полигон у д.Марьинка Камешковского района Владимирской области.Однако, большая часть отходов , ввозимых на станцию перегрузки ТБО размещалась на месте и на полигон не вывозилось.В итоге, в период с ноября 2014 года по февраль 2016 года на земельном участке, относящемся к землям лесного фонда, было размещено не менее 21 740 тонн 978 килограммов твердых бытовых отходов, сообщила пресс служба облсуда.Обвиняемым были предприняты меры к сокрытию своей причастности к осуществлению незаконной деятельности путем привлечения к руководству ООО «ВторРесурс Гусь-Хрустальный» номинальных руководителей, не имеющих доступа к полному управлению юридическим лицом.При этом ООО «ВторРесурс» Гусь-Хрустальный» в Управление Росприроднадзора по Владимирской области за получением лицензии даже не обращалось.Незаконный доход составил 14 647 523, 31 рублей.Однако, входе судебного следствия подсудимый вину не признал, пояснив, что никакого отношения к ООО «ВторРесурс» Гусь-Хрустальный» и ООО «СПЕЦТЕХАВТО» он не имеет.Тем не менее, апелляционной инстанцией Владимирского областного суда приговор Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.