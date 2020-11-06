Будущий дворец спорта построят на участке площадью 12 гектара на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.

В департаменте физической культуры и спорта Владимирской области на заседании общественного совета обсудили проект технического задания на разработку проектно-сметного документа по строительству многофункционального спортивного комплекса во Владимире. Будущий дворец спорта построят на участке площадью 12 гектара на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей , рядом с опорным вузом региона, в активно растущем жилом микрорайоне.По предварительным данным, планируется включить в инфраструктуру объекта: универсальный спортивный зал размером 80х45 м под два игровых поля, 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек, четыре тренировочных зала 30х15 м для различных видов спорта (самбо, бокс, тяжёлая атлетика и спортивная (греко-римская) борьба), вспомогательные помещения (восстановительный центр, конференц-зал, медицинский кабинет), а также обеспечить комплекс уличной спортивной инфраструктурой.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)