В полицию поступила информация о том, что в одном из домов на Садовнической улице под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве выявили и ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией.В полицию поступила информация о том, что в одном из домов на Садовнической улице под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по указанному адресу задержали подозреваемую – 27-летнюю жительницу Подмосковья.Установлено, что задержанная женщина выполняла функции организатора. Она принимала на работу девушек для оказания интимных услуг и выплачивала им заработную плату, принимала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учет посещения.Отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60