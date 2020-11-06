Брат и сестра похитили металлические изделия, которые впоследствии продали.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней и 33-летнего жителей города Коврова, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в конце сентября текущего года подозреваемые, брат и сестра, находясь в гостях у своих родственников в городе Гусь-Хрустальный, обратили внимание на отсутствие хозяев одного из дачных участков. Воспользовавшись моментом, фигуранты проникли на территорию, откуда похитили изделия из металла. Спустя несколько дней фигуранты совершили кражу металлического листа с прилегающей территории частного владения в этом же населенном пункте.Потерпевшие, обнаружив пропажу имущества, обратились в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственникам противоправными деяниями, превысила 10 000 рублей.Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный и сознались в содеянном.Похищенное злоумышленники вывезли на автомобиле и сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.