Некоторое время знакомый заявителя платил ему за пользование его иномаркой, однако потом поступление денежных средств прекратилось и арендатор перестал выходить на связь...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился 28-летний житель столицы. Со слов заявителя, зимой прошлого года он предоставил в аренду знакомому свой автомобиль марки «Форд Фокус». Некоторое время мужчина платил автовладельцу за пользование иномаркой, однако потом поступление денежных средств прекратилось. Автомобиль возвращен так и не был, а арендатор перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские на Вольной улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 25-летний житель столицы. Транспортным средством злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22