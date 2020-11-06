В зарубежной прессе распространились сообщения о скорой отставке президента России Владимира Путина из-за проблем со здоровьем. Слухи прокомментировали в Кремле.

В зарубежной прессе распространились сообщения о скорой отставке президента России Владимира Путина из-за проблем со здоровьем. Слухи прокомментировали в Кремле.Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у президента все хорошо. Состояние Владимира Путина он описал как отменное."Чушь полная", – ответил представитель Кремля на вопрос о скорой отставке главы государства.Информация об ухудшении самочувствия лидера России появилась несколькими днями ранее в западных таблоидах The Sun и Daily Mail. Журналисты, ссылаясь на источники, сообщили о якобы неизлечимой болезни Путина.По их словам, у президента развивается синдром Паркинсона – хроническое неврологическое заболевание. Эта болезнь характеризуется постоянными приступами тремора.К такому выводу репортеры пришли после изучения последних видеозаписей с участием Владимира Путина. Медики обратили внимание на то, что пальцы президента постоянно подергивались.Других доказательств журналисты не представили. Отметим, что The Sun и Daily Mail – это британские таблоиды, известные своей склонностью к раздуванию историй. На их страницах регулярно появляются недостоверные новости.Ранее Владимир Путин . Политики обсудили дальнейшейшее развитие союзнических отношений Москвы и Минска.