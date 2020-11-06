Детям до 16 лет находиться в ТЦ без родителей также запрещено.

В связи с угрозой распространения коронавируса по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области до 29 ноября продлён запрет посещение детьми до 16 лет без родителей в торгово-развлекательных центрах и комплексах. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Также до 29 ноября продлена приостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.Между тем, допускается функционирование в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.Напомним, что об этом на встрече предпринимателей с руководством региона директор ООО «Самохвал».