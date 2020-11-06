Плановая вакцинация от гриппа в 33 регионе проходит со скрипом. Глава облздрава посетовала на пассивность горожан и “неправильное отношение” к прививочной кампании. С иммунизацией

Плановая вакцинация от гриппа в 33 регионе проходит со скрипом. Глава облздрава посетовала на пассивность горожан и “неправильное отношение” к прививочной кампании. С иммунизацией детей в нашей области проблем нет, говорят в департаменте здравоохранения. Около 99 процентов вакцины уже израсходовано. На следующей неделе ожидается новая поставка. А вот взрослое население вяло реагирует на призывы медиков