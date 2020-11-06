Коронавирус спровоцировал рост безработицы в 33 регионе. Пик обращений в центры занятости был зафиксирован 1 октября. Но за последний месяц ситуация на рынке труда Владимирской области

Коронавирус спровоцировал рост безработицы в 33 регионе. Пик обращений в центры занятости был зафиксирован 1 октября. Но за последний месяц ситуация на рынке труда Владимирской области улучшилась, сообщают в Белом доме. Почти на 9 процентов сократилось количество граждан, состоящих на учете в центрах занятости. На три десятых снизился уровень безработицы. И теперь этот показатель равен