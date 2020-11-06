Скоро в эфире.

Скоро в эфире.- КОВИД-33.Выздоровевших больше , чем заболевших, но ситуация по-прежнему очень тяжелая. Брифинг в Белом доме.Конопляная плантация. В Вязниках местное СПК начало сажать коноплю- в промышленных масштабах. Реабилитация некогда популярной сельхозкультуры.Новый трёхглазый. Во Владимире появились два новых светофора. Как к нововведениям отнеслись водители и пешеходы?- Как работает волонтёрский центр во Владимире?- Какой подарок сделали себе владимирские художники?- И мультики на перекрестке- ноу хау из Ковровского района.