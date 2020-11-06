Скоро в эфире.
Скоро в эфире.
- КОВИД-33.
Выздоровевших больше , чем заболевших, но ситуация по-прежнему очень тяжелая. Брифинг в Белом доме.
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Конопляная плантация. В Вязниках местное СПК начало сажать коноплю- в промышленных масштабах. Реабилитация некогда популярной сельхозкультуры.
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Новый трёхглазый. Во Владимире появились два новых светофора. Как к нововведениям отнеслись водители и пешеходы?
- Как работает волонтёрский центр во Владимире?
- Какой подарок сделали себе владимирские художники?
- И мультики на перекрестке- ноу хау из Ковровского района.