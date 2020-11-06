Включайте телевизор!

Включайте телевизор!-Еще больше заболевших и еще больше выздоровевших. Впервые с конца июля количество активных носителей коронавируса снижается.Судьба Ветшаного города. Назад в будущее. Как будет выглядеть исторический центр Владимира через несколько лет? Новый строительный регламент в действии.Горячая линия. И куда звонить, если вы нуждаетесь в помощи волонтёров? Во Владимире вновь заработала "Горячая линия".Волонтёрский центр во Владимире. Как позвонить на горячую линию?-И мультики на светофоре. Ноу-хау из Ковровского района.