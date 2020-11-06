Каждый день в Москве выявляют от четырех до пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом система здравоохранения справляется со всеми вызовами, отметил мэр Сергей Собянин.

Каждый день в Москве выявляют от четырех до пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом система здравоохранения справляется со всеми вызовами, отметил мэр Сергей Собянин.По словам градоначальника, необходимые лекарства от коронавируса в Москве есть. Эти препараты появились в столичных медучреждениях, как только были зарегистрированы. Амбулаторные больницы получили их бесплатно, подчеркнул Сергей Собянин.Мэр столицы призвал людей отказаться от самолечения при COVID-19, ведь из-за этого могут появиться тяжелейшие осложнения. Согласно статистике, 95% умерших – это те пациенты, которые сами диагностировали болезнь и прописали себе неправильные препараты. Вместо этого необходимо звонить врачам, которые начнут лечение.Также Собянин пояснил, почему в Москве продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Как сказал градоначальник, стабилизация по количеству заразившихся коронавирусом не произошла, поэтому было принято решение об изменении учебного процесса.При этом жестких ограничений из-за коронавируса не ожидается. Например, о закрытии кафе, ресторанов и магазинов, в отличие от других европейских городов, в мэрии не идет и речи, поскольку Москва справляется с вызовами.Напомним, за все время в столице зафиксировано 450 436 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел от COVID-19 329 201 человек, скончался – 7 071 пациент.