Угрожая, злоумышленники похитили у потерпевшего денежные средства в размере около 440 тысяч рублей, золотую цепочку и видеорегистратор...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Лефортово при содействии ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали двоих приезжих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на гражданина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Лефортово с заявлением обратился 25-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что на улице к нему подошли двое неизвестных молодых людей и предложили купить старинные российские монеты по выгодной цене. Заявитель согласился, и все трое поехали в ломбард для проверки подлинности изделий. После положительной оценки покупатель снял денежные средства в ближайшем банкомате, но решил «перестраховаться» и предложил проехать во второй ломбард. В ответ на это один из продавцов, находившийся на заднем сиденье автомобиля заявителя, приставил к его шее острый предмет. Угрожая, злоумышленники похитили денежные средства в размере около 440 тысяч рублей, золотую цепочку и видеорегистратор, затем вышли из машины заявителя и скрылись на другом автомобиле в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых на улице Верхние Поля. Ими оказались двое приезжих мужчин 23 и 24 лет, один из которых был ранее судим.Установлено, что задержанные предложили потерпевшему купить старинные монеты, которые, как выяснилось позже, не представляли никакой ценности. Чтобы ввести покупателя в заблуждение, в ломбарде злоумышленники предоставили на оценку работнику организации настоящий экземпляр. Однако после того как заявитель захотел проверить монеты еще раз, злоумышленники, находившиеся с ним в машине, стали угрожать неустановленным предметом и открыто похитили его имущество. В настоящее время часть денежных средств и похищенные предметы были обнаружены при задержанных и изъяты.Следствием ОМВД России по району Лефортово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18