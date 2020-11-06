Победителем электронных торгов признано ГУП «ДСУ-3».

Подведены итоги аукциона на строительство Рпенского проезда. Лот ценой более 2 млрд рублей выиграло Государственное унитарное предприятие «ДСУ-3».Контракт должен быть подписан в течение 10 дней. Единственным препятствием его подписанию может быть жалоба в УФАС на результаты тендера.Напомним, что владимирская мэрия уже приступила к подготовке плацдарма для строительства Рпенского проезда. Запущен процесс изъятия земельных участков в муниципальную собственность. Собственникам высылаются соответствующие извещения.На баланс города возьмут земли, находящиеся возле планируемой проезжей части. Взамен власть должна предоставить равноценные наделы и компенсировать стоимость построек на отторгаемых территориях. Если, конечно, таковые есть.Всего на дорогу планируется потратить около 2,5 млрд рублей. Первый этап строительства планируют начать уже в декабре. Стартовый федеральный транш уже пришёл в область и . Соединив улицу Мира и Юбилейную, магистраль станет дублёром Добросельской.